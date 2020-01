Elf ontslagen bij Sumitomo in Genk opnieuw ingetrokken na staking

Genk -

Na overleg met de vakbonden heeft de directie van Sumitomo Bakelite Europe in Genk het ontslag van elf arbeiders en bedienden opnieuw ingetrokken. De ontslagen gebeurden zonder overleg met de vakbonden, terwijl dat volgens de vakbonden nochtans was afgesproken. Het personeel had het werk vanaf maandagochtend daarom spontaan neergelegd.