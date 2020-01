Sint-Truiden -

In Sint-Truiden gaat het Repair Café samenwerken met basisschool Momentum. Voor de herstellers van het café betekent de samenwerking een nieuwe vaste stek waar Truienaren maandelijks hun kapotte apparaten kunnen laten maken. Voor de leerlingen van de basisschool is de overeenkomst een uitgelezen kans om in de praktijk meer te leren over hoe je duurzaam kan omgaan met verschillende materialen.