Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) loopt er deze dagen gehavend bij: twee gebarsten oogkassen, een barstje in de schedel en een horizontale hechting in het gelaat. “Een ongeluk met de zaagtafel die ik voor kerst kreeg.”

Intussen is de gedeputeerde van onder meer Milieu en Natuur aan de beterhand nadat hij zaterdag in het ziekenhuis belandde. “Als kerstcadeau had ik een zaagtafel gekregen”, schetst Bert Lambrechts het ...