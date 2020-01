Vele wegenwerken bemoeilijken interventies Hasseltse brandweer

Hasselt -

De brandweer Zuid-West Limburg kan tijdens de wegenwerken in Hasselt verkeerslichten zelf aansturen om een vlotte doorgang te verkrijgen. Via camerabeelden aan de opritten van de Herkenrodesingel kan de hulpverleningszone live de beelden raadplegen om te kijken welke doorgang het snelst is. Momenteel wordt de Herkenrodesingel heraangelegd en wordt er gewerkt aan de spoorwegbrug in Kuringen waardoor het verkeer komende van Hasselt moet omrijden.