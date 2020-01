Als voornemen trainen voor een marathon? Deze lichamelijke voordelen levert het je op (en je moet hem niet eens helemaal uitlopen)

Het lopen van of trainen voor een marathon, zelfs al doe je dat voor de eerste keer, heeft een positieve impact op je lichaam en vooral op de slagaders. Het zou volgens een nieuwe studie zo’n vier jaar van je vasculaire leeftijd afhalen.

Onderzoekers van Barts Health NHS Trust en University College London hebben een tijdlang 138 lopers gevolgd die in 2016 en 2017 voor het eerst deelnamen aan de London Marathon. Tijdens de zes maanden die ze daarvoor trainden, kregen hun slagaders hun jeugdige elasticiteit terug. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat het risico op een hartaanval of beroerte afneemt. Bovendien daalde hun bloeddruk alsof ze er medicijnen voor hadden genomen en werd de verstijving van de arteriële wand beperkt.

En dat waren niet de enige bevindingen. Wie qua conditie aan het begin van de training er het slechtst voor stond, bleek er achteraf ook het meeste voordeel uit te halen. Dat was vooral het geval bij de oudere en tragere lopers. Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in Journal of American College of Cardiology, ontdekte ook dat de vasculaire leeftijd van de deelnemers met gemiddeld vier jaar daalde.

“Onze studie benadrukt het belang van aanpassingen in de levensstijl om de risico’s van veroudering te vertragen. Dat blijkt vooral belangrijk, omdat het nooit te laat lijkt te zijn. Ook bij onze oudere en langzamere hardlopers kan zo’n training nog een wereld van verschil maken”, zegt professor Charlotte Manisty.