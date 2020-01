De sprekende klok, een telefoonlijn die de exacte tijd voorleest, is nog goed voor gemiddeld 14.500 oproepen per maand. Dat zegt telecomoperator Proximus.

De sprekende klok is al jaren niet meer via een verkort nummer (vroeger 1200) te bereiken, maar via het moeilijker te onthouden nummer 078/051200. Het is ook niet gratis. Proximus rekent het tarief voor ...