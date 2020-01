KWB op bezoek in Sint-Joost-ten-Node

Leopoldsburg - Op 5 januari brachten tien KWB-leden een bezoek aan Sint-Joost-ten-Node, een vergeten stukje Brussel.

Met een echte Brusselse gids wandelden de KWB-leden door de meest diverse en armste gemeente van het land. Het was een verrassende en veelzijdige tocht. "We kregen uitleg over de sociale en interculturele initiatieven die aanwezig zijn in deze boeiende smeltkroes van nationaliteiten", vertellen de bezoekers. "Onderweg werden we verwend met lekkere Marokkaanse soep en koekjes. Iedereen was tevreden en liet horen dat ze er volgend jaar weer bij zouden zijn."