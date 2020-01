Donald Trump rolt met de spierballen en stuurt 52 straaljagers de lucht in

Machtsvertoon. Dat was de reden waarom het Amerikaanse leger maandag kort na elkaar 52 straaljagers liet opstijgen vanop een militaire basis in Utah. Niet toevallig is 52 ook het aantal sites in Iran dat de Verenigde Staten hebben geïdentificeerd als mogelijk doelwit in het geval dat Iran haar belofte van wraak voor de dood van generaal Qassem Soleimani zou nakomen.