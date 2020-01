Nieuwkomers Mats Möller Daehli en Kristian Thorstvedt moesten maandagavond net zoals youngster Luca Oyen een liedje zingen voor hun nieuwe ploegmaats. Daehli koos ervoor om in het Noors te rappen. Gelukkig had zijn landgenoot Sander Berge de smartphone in de aanslag. Geniet mee.