Vijf tips om sporten vol te houden in 2020

Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met verse energie en goede moed om werk te maken van dat sporten, maar hoe houd je het vol? Personal coach Roy Vermeulen, die mensen traint en motiveert bij The Brick in Antwerpen, geeft zijn professionele tips.

Gewoon doen

“Heel simpel: uiteindelijk moet je het gewoon doen”, zegt Roy Vermeulen. “Het is wel belangrijk om voor een sport te kiezen die je graag beoefent en waarvoor je tijd wil maken.” Moet je jezelf altijd samenrapen om een rondje te gaan lopen, dan zal het wellicht niet lang duren voor de je zetel verkiest in plaats van de loopband of het looppad. “Enkel wat je graag doet, houd je vol.”

Haalbare frequentie

Oké: je heb een favoriete sport gevonden. Hoe vaak moet je deze nu beoefenen? Volgens Roy kijk je hiervoor het best naar je levensstijl, zonder je daarbij in onmogelijke bochten te wringen. “Als beginner is twee keer per week zeker voldoende”, zegt hij. Een tip: stel haalbare doelen op voor jezelf. Als iets onhaalbaar blijkt, werkt het niet bepaald motiverend. Plan je sessie, al dan niet in de fitness, in en schrijf desnoods ook de oefeningen die je wil doen op en houd je eraan.”

Doe het rustig

Als je heel gemotiveerd bent, durf je misschien weleens te overdrijven. “Pak het vooral kalm aan en volg je eigen tempo. Als je te veel op een te korte tijd wil bereiken, is de kans reëel dat je jezelf gaat forceren en blessures oploopt.” Volgens Roy focus je ook beter op het proces in plaats van op het resultaat, want dan zul je het sporten wellicht plezieriger vinden. Als je niet in de fitness ‘woont’, zal het ook je sociale leven ten goede komen. “Je geduld zal de moeite lonen.”

Skip het stretchen

Wist je dat rek- en strekoefeningen, statisch stretchen genaamd, eigenlijk bedoeld zijn om je lichaam in een staat van ontspanning te brengen? “Statisch stretchen ontspant voor je eigenlijk een inspanning wil leveren. Dat zal je spieren zelfs minder sterk maken. Opwarmen doe je beter door een vijf- a tiental minuten cardio te doen. Ook nadien hoef je jouw lichaam, in het belang van je spieren, niet gaan uitrekken. Stretchen na het sporten zal de bloedtoevoer naar de spieren afremmen, wat nefast is voor het herstel ervan. Een tiental minuten wandelen is werkt het best als cooling down - het lichaam zal uit zichzelf weer op de juiste temperatuur komen.”

Sport niet alleen om af te vallen

Slecht nieuws voor wie louter wil sporten om kilo’s te verliezen. “Er is geen enkele sport die je doet afvallen. Onder het mom van ‘ieder pondje gaat door het mondje’ geef ik mee dat het een must is om meer calorieën te verbranden dan je binnenkrijgt. Met andere woorden: als je wil vermageren combineer je sport best met een aangepaste voedingsstijl. Een maaltijdplanning of boodschappenlijstje kan al helpen om gezonde voedingsmiddelen te eten.”

