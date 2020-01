Eerste regering van conservatieven en groenen in Oostenrijk

Een onuitgegeven coalitie van conservatieven en groenen heeft dinsdag de eed afgelegd in Oostenrijk. Het is ook de eerste keer dat de groene partij in de regering in Oostenrijk zetelt. De 33-jarige Sebastian Kurz, tot mei vorig jaar al bondskanselier, leidt opnieuw de regering, en Werner Kogler wordt vicekanselier voor de groenen. Voor het eerst telt de Oostenrijkse regering ook meer vrouwen dan mannen. De 15 ministers, van wie acht vrouwen, legden de eed af bij president Alexander Van der Bellen.