Ryanair moet passagiers compenseren na staking, al zit er addertje onder het gras

Ryanair moet de getroffen Belgische reizigers een schadevergoeding betalen na de stakingen van 2018. Dat heeft een rechter dinsdag beslist nadat het Nederlandse claimbureau een juridische procedure had aangespannen. Per passagier moet Ryanair 250 of 400 euro betalen (afhankelijk van de vluchtafstand), al kan er mogelijk nog een addertje onder het gras zijn.