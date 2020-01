Medeleerlingen nemen tijdens herdenkingsmoment afscheid van Florence

Bocholt / Bree / Pelt / Sint-Huibrechts-Lille -

Deze namiddag is er binnen de schoolmuren van de WICO Campus Sint-Hubertus in Neerpelt een serene herdenkingsdienst voor de 17-jarige Florence gehouden. Zij overleed samen met haar moeder Janet op kerstavond bij een zwaar verkeersongeval in Bree.