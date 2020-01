Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot 2023

Red Bull Racing heeft vandaag officieel bevestigd dat het contract van Max Verstappen tot eind 2023 werd verlengd.

Max Verstappen is zeer blij met zijn contractverlenging bij Red Bull Racing, de Nederlander is bovendien één van de weinige toppiloten waarvan het contract eind dit seizoen niet afloopt.

“Ik ben ontzettend blij om mijn overeenkomst met Aston Martin Red Bull Racing te hebben verlengd,” aldus Verstappen. “Red Bull had het geloof in mij om me de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren, waar ik altijd dankbaar voor ben geweest.”

“Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer verweven gegroeid met het team en behalve ieders passie en de prestaties op de baan, is het ook erg genieten om met zo’n geweldige groep mensen samen te werken. Met Honda aan boord en de progressie die we de laatste twaalf maanden geboekt hebben, ben ik alleen maar gemotiveerder en geeft dat mij het vertrouwen dat we samen kunnen winnen.”

“Ik waardeer hoe Red Bull en Honda samenwerken en van alle kanten zet iedereen zich maximaal in om succes te behalen. Ik wil met Red Bull winnen en ons doel is natuurlijk om samen voor het wereldkampioenschap te kunnen strijden.”

