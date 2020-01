Leerlingen van SIBBO Tongeren hielden Challenge Day

Tongeren - Op dinsdag 7 januari beleefden de leerlingen van de school SIBBO in Tongeren een indrukwekkende dag. De school werd geselecteerd door Medialaan en had de eer om mee te doen aan Challenge Day.

De Challenge Day duurde een hele dag. Er werd veel gelachen, er werden leuke contactspelletjes gedaan, er werd gepraat en naar elkaar geluisterd.

Een Challenge Day is een Amerikaans programma. De bedoeling van dit concept is om een groep jongeren te inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn.

“Wij hopen met deze workshop de leerlingen een bijzondere ervaring te bieden die bijdraagt aan persoonlijke groei en aan een goede sfeer in de klassen. Waar het om gaat is dat jongeren de ruimte krijgen om zichzelf te laten zien en zich bewust worden van het feit dat niemand zich een imago hoeft aan te meten om ‘erbij te horen’. Want echte helden blijven zichzelf”, aldus directeur Erwin Bogaers.

Zowel de leerlingen, leerkrachten als directie waren zeer lovend over deze plezante en mooie dag