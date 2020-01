Kun je niet genoeg krijgen van handtassen, dan is deze expo iets voor jou

In het Victoria & Albert Museum in Londen opent in april de tentoonstelling ‘Bags: Inside Out’. Een must voor liefhebbers van handtassen. Je vindt er meer dan driehonderd iconische exemplaren van grote modehuizen en bekendheden.

Van historische handtassen uit de zestiende eeuw tot de iconische Birkin-tas van Hermès, in ‘Bags: Inside Out’ in het Victoria & Albert Museum komt het allemaal aan bod. De tentoonstelling wordt een van de hotspots voor fashionista’s die vanaf deze lente een bezoekje brengen aan Londen. De expo opent op 25 april de deuren voor het grote publiek.

Enkele hoogtepunten zijn onder meer de Lait de Coco Evening Bag van Karl Lagerfeld en de Baguette-handtas van Fendi die een rol speelde in een aflevering van ‘Sex and the city’, maar ook een tas gemaakt van een Fabergé-ei en historische stukken die toebehoorden aan Winston Churchill, Margaret Tatcher en Queen Mary.

Er is bovendien niet alleen in een plaatsje voorzien voor handtassen, maar ook portefeuilles, rugzakken en reiskoffers van bijvoorbeeld Louis Vuitton komen aan bod. Wie al dat moois wil zien, heeft best wel tijd. De tentoonstelling loopt namelijk tot en met 31 januari 2021.