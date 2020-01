Elise Mertens stoot door naar kwartfinales in Shenzhen

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/651.750 dollar).

Het derde reekshoofd versloeg de Chinese Xiyu Wang (WTA 140) in twee sets: 6-4 en 6-3 na 1 uur en 27 minuten. Bij de laatste acht ontmoet de Belgische nummer 1 de Kazachse Elena Rybakina (WTA 36), die de Chinese Yafan Wang (WTA 50) klopte met 6-3 en 6-4. Het wordt het eerste duel tussen de 24-jarige Mertens en de vier jaar jongere Rybakina.

De Wit-Russische Aryna Sabalenka, titelverdedigster in Shenzhen en dubbelpartner van Mertens, verloor in de tweede ronde met tweemaal 6-4 van de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 66). In de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel nemen Mertens en Sabalenka, de eerste reekshoofden, het op tegen het Japans-Roemeense duo Misaki Doi/Monica Niculescu.