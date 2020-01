Jasper Philipsen mikt op nieuwe sprintzege in Tour Down Under

UAE Team Emirates heeft dinsdag zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de Tour Down Under (WorldTour). De WorldTourformatie hoopt op een nieuwe sprintzege van Jasper Philipsen.

Vorig jaar won Philipsen de vijfde etappe in de Tour Down Under. Hij kwam als tweede over de streep, maar kreeg alsnog de bloemen omdat de Australiër Caleb Ewan bestraft werd wegens onregelmatig sprinten. Philipsen boekte zo zijn eerste WorldTourzege.

“Ik kijk er naar uit om het seizoen vroeg te beginnen in Australië”, verklaart Philipsen. “Vorig jaar gingen we in de Tour Down Under heel goed van start met een zege. We hopen daar dit jaar op voort te bouwen. Het is altijd leuk het seizoen goed te beginnen.”

“We hebben verschillende doelstellingen”, stelt sportdirecteur Allan Peiper. “Diego Ulissi zit in de selectie voor de ritten met oplopende finish en het algemeen klassement. Jasper Philipsen gaat voor de sprintetappes.” Ulissi en Philipsen krijgen steun van de Deen Mikkel Bjerg, de Italiaan Marco Marcato, de Wit-Rus Aleksandr Riabushenko en de Noren Sven Erik Byström en Vegard Stake Laengen. De Tour Down Under wordt gereden van 21 tot 26 januari.