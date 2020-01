Iran heeft wraakscenario’s klaar: “Zelfs de zwakste optie is historische nachtmerrie”

Het regime in Iran beoordeelt momenteel dertien scenario’s als wraak voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani. Zelfs het zwakste van die opties zou een “historische nachtmerrie” zijn voor de Verenigde Staten, meent het hoofd van de Iraanse raad voor nationale veiligheid, Ali Shamkhani. Het aftellen naar het Amerikaanse vertrek uit het Midden-Oosten is intussen begonnen, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, dinsdag in Teheran.