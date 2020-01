De Limburgse bakkerij Peas en restaurant Lento zijn bekroond met een Belgian Vegan Award. Het is voor beide Hasseltse zaken het tweede jaar op rij dat ze in de prijzen vallen.

Het is al voor de vijfde keer dat de Belgische veganismevereniging BE Vegan de Belgian Vegan Awards uitreikt. Veganisme zit in de lift en steeds meer ondernemers betreden de markt van veganistische producten ...