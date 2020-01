Ekselse Lamine start veelbelovend aan indoorseizoen atletiek

Eksel

Hechtel-Eksel - Lamine Guisse uit Eksel nam zopas afgelopen zondag aan het provinciaal kampioenschap indoor in Gent. De jonge atleet bracht twee medailles mee naar huis. Hij behaalde goud op de 200 meter en brons op de 60 meter horden.

Als tweedejaars scholier heeft Lamine Guisse op het povinciaal kampioenschap in Gent getoond dat hij in vorm is. Hij behaalde goud op de 200 meter met een persoonlijke record van 22”80 en verbrak hiermee het record van zijn huidige club Vabco Mol met maar liefst “85. Hij staat met deze prestatie voorlopig als tweede op de nationale ranglijst van de 200 meter bij de scholieren heren. Ook bracht Lamine nog een bronzen medaille mee naar huis bij de 60 meter horden. Ook daar zette hij zijn persoonlijk record en het clubrecord scherper met een tijd van 8”60. Het belooft voor hem een mooi indoor seizoen te worden met nog het Vlaams en Belgisch kampioenschap in het vooruitzicht.