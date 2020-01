Modeketen JBC laat zijn pakjes voortaan retourneren door pendelaars. Het bedrijf gaat daarvoor in zee met de Luikse start-up Hytchers. Dat heeft JBC dinsdag aangekondigd.

JBC stapt voor de retourpakjes over naar Hytchers. Klanten die online een bestelling hebben geplaatst, maar die willen retourneren kunnen voortaan terecht in een JBC-winkel of bij Hytchers. Die start ...