Duitsland plaatst deel van soldaten uit Irak over naar Jordanië en Koeweit

Het Duitse leger plaatst een deel van zijn troepen in Irak over naar Jordanië en Koeweit. Dat meldt de Bundeswehr. De Duitse soldaten waren in Irak bezig met opleidingen aan het Iraakse leger. Het Duitse contingent, aanwezig in Bagdad en Taji, ten noorden van de hoofdstad, telt een dertigtal troepen. Dat contingent zal “voorlopig ingeperkt” worden. De Duitse beslissing komt er na de Amerikaanse aanval op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, vorige week in Bagdad.