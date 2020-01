Serena Williams begint 2020 met eenvoudige zege

Voormalig nummer 1 van de wereld Serena Williams (WTA 10) heeft met de vingers in de neus gewonnen van de Italiaanse qualifier Camila Giorgi (WTA 99) bij haar rentree op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/275.000 dollar). Het werd 6-3 en 6-2.

Het was de eerste enkelwedstrijd voor de 38-jarige Amerikaanse sinds ze vier maanden geleden de finale van de US Open verloor van de Canadese Bianca Andreescu.

“Ik voel me echt goed. Het is goed om weten dat ik nog kracht heb in mijn armen en benen”, zei Williams na de wedstrijd. In de achtste finales neemt Williams het op tegen haar landgenote Christina McHale (WTA 86).

Op de komende Australian Open (20 januari - 2 februari) mikt Williams op een 24e grandslamzege, waarmee ze het record van de Australische Margaret Court zou evenaren.