Kobe Ilsen is bang om eenzaam te sterven. Dat verklaart de 38-jarige presentator deze week in Dag Allemaal. Een straffe uitspraak van iemand die een succesvolle carrière aan het uitbouwen is. “Dat is een momentopname. Stel dat ik nooit trouw of kinderen krijg? Waar sta ik dan na mijn pensioen?”