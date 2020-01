5 jaar na aanslag op Charlie Hebdo: hoeveel blijft er nog over van ‘Je suis Charlie’?

Het is dinsdag exact vijf jaar geleden dat twee terroristen een bloedbad aanrichtten in de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. De aanslag wordt gezien als het startpunt van een reeks jihadistische terreurdaden, die in heel het land aan meer dan 250 mensen het leven zullen kosten. Vijf jaar later is Frankrijk voorgoed veranderd, maar Charlie Hebdo nog altijd even kritisch. “Gisteren zeiden we: de pot op met God en de Staat. Vandaag moeten we leren zeggen: de pot op met tirannieke bloggers.”