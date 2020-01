Nieuwe liefde voor Paris Hilton

Paris Hilton is weer gelukkig in de liefde. Nadat ze in 2018 haar verloving met Chris Zylka verbrak, heeft Hilton een nieuwe vlam: Carter Reum. Op de afterparty van de Golden Globe Awards werden de twee al dansend en kussend gespot, volgens People.

Een kennis bevestigt aan het Amerikaanse magazine dat de Hilton-erfgename een relatie heeft met Carter Reum. “Ze zijn aan het daten en erg gelukkig samen.” Carter is al jarenlang bevriend met de Hiltonfamilie. Hij is schrijver en ondernemer, samen met zijn broer Courtney is hij eigenaar van een likeurmerk.

Het is de eerste keer dat Paris weer aan de zijde van een man werd gezien, sinds haar relatie met Zylka op de klippen liep. Hilton realiseerde zich tien maanden na hun verloving dat hij toch niet de ware voor haar was, zo meldden bronnen destijds aan People en TMZ.