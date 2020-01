Eva Daeleman openhartig over miskraam: “Dit laat littekens na”

Eva Daeleman (29) heeft recent een miskraam gehad, zo heeft de voormalige omroepster van Eén zelf gezegd in haar podcast. “We waren net geen twaalf weken zwanger, dit laat littekens na.”

“Ik heb getwijfeld om met dit nieuws naar buiten te komen”, aldus Daeleman in haar podcast ‘Je bent nooit alleen’. “Ik was al het meisje van de burn-out en het meisje dat masturbeert, nu word ik misschien ook nog eens de vrouw van de miskraam. Maar toch vind ik het belangrijk om dit verhaal te vertellen. Voor mezelf, maar ook voor alle mannen en vrouwen. Mensen babbelen hier veel te weinig over.”

“We hebben een miskraam gehad”, getuigt Eva. “Ik voelde me toen ontzettend eenzaam, alsof ik op een eiland zat. Je denkt dat er weinig mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt, want er wordt niet over gepraat, terwijl onze gynaecologe zegt dat één op de vijf zwangerschappen in een miskraam eindigt. Op het moment dat zoiets gebeurt, voel je je heel verdrietig. Er zit zo’n onzichtbaar ding in je buik waar je al maanden verliefd op bent en plots valt dat weg. Ook al is het er nog niet, dat is een groot gemis. Ik voelde mij gefaald in mijn vrouw-zijn, ook al heeft dat er niets mee te maken.”

Daeleman is blij dat ze het toch verteld heeft. “Sommige mensen stuurden een bericht: we weten niet wat te zeggen, maar we denken aan jullie. Dat is al genoeg.”