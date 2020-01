Strafpleiters over hoe ‘De Twaalf’ minder fictie is dan je denkt

Tien afleveringen lang beloog Frie Palmers in De Twaalf alles en iedereen. Ze was dan toch schuldig aan de moord op haar vriendin en haar dochter. Op tv natuurlijk, want de reeks is fictie. Frie bestaat niet, haar dode dochter ook niet ... maar bedrogen advocaten wel, zo blijkt. “Ik hield in die ene zaak de assisenjury stellig voor dat mijn cliënt grotendeels onschuldig was, kreeg getuigen zelfs aan het twijfelen”, vertelt meester Jan De Man. “Met een lichtere straf als resultaat. En toen bleek dat ik was beetgenomen door mijn cliënt.”