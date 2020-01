Arne Donné heeft zondag zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Helson (derde amateurliga B). Opmerkelijk, want de 20-jarige Houthalenaar verhuisde in september vorig jaar nog naar Noord-Engeland om er als semi-prof aan de slag te gaan, maar hij keerde “wegens eenzaamheid” op zijn stappen terug.