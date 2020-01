IKEA trekt boetekleed aan en betaalt ouders van verpletterde peuter 46 miljoen dollar

De Zweedse meubelgigant IKEA betaalt 46 miljoen dollar aan de ouders van een peuter die in 2017 in Californië om het leven kwam doordat er een IKEA-kast op hem viel. Dat meldt de Amerikaanse krant USA Today. Volgens de advocaten van de ouders gaat het om de grootste schikking ooit in de Verenigde Staten vanwege een sterfgeval van een kind.