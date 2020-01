Tottenham vond geen bewijzen voor racisme tegen Chelsea-speler Antonio Rüdiger

Er is geen bewijs dat Chelseaverdediger Antonio Rüdiger in het competitieduel tegen Tottenham het slachtoffer is geworden van racisme. Dat laat Spurs maandag weten op de clubwebsite.

Rüdiger was tijdens de wedstrijd op 22 december naar de scheidsrechter gestapt omdat hij apengeluiden had gehoord. De stadionomroeper maande de supporters aan tot kalmte maar de wedstrijd werd niet gestaakt. Na afloop startte Tottenham een onderzoek maar dat leverde volgens de club geen bewijzen op.

“We staan volledig achter de actie die Antonio Rüdiger ondernam. Er is echter geen bewijs dat de beweringen staaft. Noch wij, noch de politie kan daardoor verdere stappen ondernemen”, aldus Tottenham, dat uitvoerig camerabeelden analyseerde en zelfs liplezers inschakelde. “We zijn heel trots op ons werk tegen racisme en de nultolerantie die we hanteren voor elke vorm van discriminatie. Daarom hebben we ook zoveel geïnvesteerd in deze zaak. Hadden we een schuldige kunnen aanduiden, dan zou die een levenslang stadionverbod hebben gekregen.”