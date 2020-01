Levenslang voor serieverkrachter die minstens 159 mannen drogeerde, misbruikte en filmde

Een Indonesische man is in Groot-Brittannië tot levenslang veroordeeld. Reynhard Sinaga (36) misbruikte minstens 159 mannen en is daarmee een van de ergste serieverkrachters uit de Britse geschiedenis. Eerst verdoofde hij zijn slachtoffers met vloeibare xtc. Van de meeste verkrachtingen maakte hij opnamen. De beelden zijn hij hem thuis teruggevonden.