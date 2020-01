Fernando Alonso verliest bijna drie uur in de Dakar: Spanjaard moet schade herstellen met plakband

Fernando Alonso (Toyota Hilux) wordt niet van pech gespaard in zijn eerste Dakar. Maandag verloor de voormalige wereldkampioen Formule 1 meer dan tweeënhalf uur nadat er een wiel van zijn Toyota afbrak. De 38-jarige Spanjaard verliest er zijn goede humeur niet bij. “Het enige doel is immers om te finishen.”

“Het probleem vandaag was niet de navigatie, maar de zichtbaarheid. In het stof van mijn voorgangers zag ik niets. Zo kwam het dat ik met mijn voorwiel iets raakte en veel tijd verloor.”

In de stand is Alonso nu 48e, op 2u38:53 van leider Orlando Terranova (Mini). “Het was geen goede dag, maar desondanks ben ik gelukkig. Ik ben hier om mijn eerste Dakar uit te rijden. Bij dat doel zijn we al 700 kilometer dichter, nog 5.000 te gaan. Er is dus nog tijd genoeg om wat goed te maken. Ik ben tevreden over mijn snelheid, de wagen is zelfs sneller dan ik had verwacht. Marc (Coma) doet een uitstekende job als co-piloot, zelfs al is de navigatie moeilijk. Qua resultaat was het een slechte dag, maar het gevoel is goed. Ik amuseer me hier echt. De sfeer is goed en iedereen helpt elkaar.”