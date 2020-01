Drie jaar cel voor stalker die ex 34.000 (!) keer contacteerde: “Zelden zo’n dossier gezien”

“Ik heb zelden zo’n dossier gezien, dit is stalking van de waanzinnigste soort.” De openbare aanklager liet er geen twijfel over bestaan: na een veroordeling voor intrafamiliaal geweld en een relatiebreuk liet J.C. zijn ex werkelijk geen seconde meer met rust. Hij achtervolgde haar en stuurde haar in een half jaar 34.000 telefoontjes en sms’jes. De 26-jarige man uit Poperinge kreeg daarvoor een celstraf van 37 maanden en een boete.