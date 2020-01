Al zeven doden nadat wagen inrijdt op groep toeristen in Zuid-Tirol

De dronken man die zondag in Italië met een sportwagen inreed op een groep Duitse jongeren heeft een zevende mensenleven geëist. Het gaat om een vrouw die aan haar verwondingen bezweek in een ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck, meldt de politie van het Italiaanse Bolzano. Een ander zwaargewond slachtoffer dat behandeld wordt in Innsbruck is aan de beterhand, aldus de ambulancedienst in Zuid-Tirol.