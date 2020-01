Lommel -

Het groenbeleid van de stad Lommel is in de prijzen gevallen. Het stadsbestuur mocht de gouden medaille in ontvangst nemen van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen. In Lommel zijn ze tevreden met de erkenning en zien ze het als een motivatie om in de toekomst nog meer te investeren in bloemen en planten.