Genk -

Een 22-jarige Gekenaar is vrijdagavond bij een controle op het Stadionplein zijn reiskoffers kwijtgespeeld. Bij een controle van zijn auto bleken in de koffers namaakkleding te zitten. Omdat de twintiger geen geldig aankoopbewijs kon voorleggen werden de kledingstukken in beslag genomen. De Genkenaar zal op een later tijdstip voor een verhoor op het politiekantoor worden uitgenodigd.