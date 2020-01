Karim Benzema en Gareth Bale liggen in lappenmand bij Real Madrid

Karim Benzema heeft een blessure aan de linkerhamstring opgelopen. Zijn ploegmaat Gareth Bale sukkelt met een infectie aan de luchtwegen. Dat laat Real Madrid maandag weten.

Het is voorlopig onduidelijk hoelang de Franse aanvaller buiten strijd is, maar volgens Spaanse media reist hij niet mee naar Saoedi-Arabië voor de Spaanse Supercup. Hetzelfde geldt voor Bale.

Eerder liet Zinedine Zidane, trainer van de Koninklijke, al weten dat ook Eden Hazard er niet bij zal zijn. De aanvoerder van de Rode Duivels is nog herstellende van zijn enkelblessure.

De Spaanse Supercup wordt deze week in een nieuw format in Saoedi-Arabië afgewerkt. Real Madrid treft woensdag in de halve finale Valencia, Barcelona ontmoet Atletico Madrid een dag later.