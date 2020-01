Oud-olympisch kampioen Michel Mulder beëindigt schaatscarrière: “Voor nu vind ik het mooi geweest”

Voormalig olympisch kampioen schaatsen Michel Mulder heeft een punt achter zijn carrière gezet. “Voor nu vind ik het mooi geweest. Ik zie mezelf niet zomaar weer wereldkampioen of olympisch kampioen worden”, laat de 33-jarige Nederlander optekenen. “Dat is voor mij te ver weg.”

De schaatser van team Reggeborgh maakt het seizoen af ter ondersteuning van zijn ploeggenoten, maar zal niet meer in wedstrijdverband uitkomen, laat hij weten. Hij slaagde er op het Nederlandse kampioenschap afstanden in december niet in zich te plaatsen voor het EK en WK afstanden in januari en februari.

Mulder veroverde op de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 als eerste Nederlandse schaatser goud op de 500 meter. Hij bleef landgenoot Jan Smeekens toen 13 duizendsten van een seconde voor. Hij won op die Spelen ook nog brons op de 1.000 meter. Ook werd hij twee keer wereldkampioen sprint, in 2013 in Salt Lake City en in 2014 in Nagano.