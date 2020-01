De 240 leerlingen van het gemeenschapsonderwijs Maxwell en de naastgelegen school Nicola Tesla Middenschool op de Onderwijslaan in Eisden krijgen wat langer kerstvakantie. De verwarming is immers stuk en de nieuwe pomp kan pas dinsdag geplaatst worden.

“Toen we maandag na de kerstvakantie in onze school toekwamen, was het koud”, zegt directeur Jan Venken van het GO! Maxwell. “Onmiddellijk hebben we een technicus opgeroepen om het euvel op te lossen ...