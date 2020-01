Parochieteam Wijchmaal zet Henri Vanderlocht in de bloemetjes

Wijchmaal

Peer - Op het einde van de eucharistieviering van vorige zondag maakte het parochieteam van Wijchmaal van de gelegenheid gebruik om een van de verdienstelijke parochianen te huldigen. Henri Vanderlocht ontving van de voorzitter van het parochieteam het ereteken eerste klas van 'Maria Oorzaak onzer Blijdschap'.

Op het einde van de eucharistieviering mocht de voorzitter van het parochieteam het woord nemen. In naam van de ganse Wijchmaalse parochiegemeenschap dankte hij parochiaan Henri Vanderlocht voor zijn jarenlange inzet. Henri was vele jaren voorzitter van de parochieraad, lector in liturgische vieringen en uitvaarten, voorzitter van de missiekring en verantwoordelijke van Broederlijk Delen en de 11.11.11-actie. Ook was hij verantwoordelijk voor de abonnementen van Kerk en Leven en verzorgde hij als redacteur de plaatselijke bladzijden van dit weekblad. Na zijn actieve loopbaan in het buitengewone onderwijs heeft Henri zich nog ten dienste gesteld van het bisdom om onder andere parochieraden bij te staan en te stimuleren.

Pastoor Kris Van Strydonck mocht het ereteken eerste klas, van Onze Lieve Vrouw Oorzaak onze Blijdschap opspelden. Het bijhorend diploma vermeldt: “Voor zijn jarenlange onbaatzuchtige inzet in de parochie Sint Trudo van Wijchmaal.” Een karikatuurtekening van de hand van Frans Braekers gaf op een ietwat grappige manier het vrijwilligerswerk van de gehuldigde aan. En natuurlijk waren er bloemen voor echtgenote Berth, want achter een sterke man staat een sterke vrouw.

Achteraf was er nog een receptie met warme hapjes en drank, verzorgd door leden van het parochieteam. Iedereen kreeg de kans om de gevierde te feliciteren en vele herinneringen werden opgehaald. Ook deken Tony Poorters hield eraan om Henri en Berth uitdrukkelijk te danken en feliciteren.