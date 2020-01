Instagrammuseum Smile Safari krijgt vervolg in de zomer

Zo’n 25.000 bezoekers mocht Smile Safari in Brussel de afgelopen drie maanden verwelkomen. Dit weekend sloot het de deuren, maar niet voor lang. Het Instagrammuseum krijgt deze zomer en in het najaar een vervolg.

Smile Safari opende onder de noemers ‘het eerste Instagrammuseum van België’ of ‘pretpark voor selfiejagers’ in november de deuren. Vorig weekend sloot het pop-upmuseum met veertig fotokamers na drie maanden de deuren. Het werd met 25.000 bezoekers een succes. En dat wordt in de zomer nog eens herhaald.

De organisatie heeft namelijk bekendgemaakt dat Smile Safari deze zomer naar de kust verhuist. Een exacte locatie werd wel nog niet vrijgegeven. In het najaar zal het vervolgens opnieuw de deuren openen in Tour & Taxis in Brussel. Influencers en Instagrammers weten dus weer waar naartoe!