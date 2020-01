Fit worden vanuit je luie zetel? Vlaamse professor legt uit of dat mogelijk is

Heb je goede voornemens gemaakt om in het nieuwe jaar een stuk fitter voor de dag te komen? Daar hoef je zelfs helemaal niet voor uit de zetel te komen of toch wel? Professor in de fysiologie Dominique Hansen ging voor de Universiteit van Vlaanderen op zoek naar het antwoord.

Heel wat Vlamingen brengen elke dag enkele uren door voor de televisie of al gamend achter de computer. Maar velen onder hen willen ook graag wat fitter zijn, want lang stilzitten is nu eenmaal nefast voor het lichaam. Zo is er sprake van spier- en botafbraak, een mindere opname van suiker en krijgen we zwakker immuunstelsel en bloedvaten en minder hersencellen.

Door in beweging te blijven, ga je die aftakeling tegen. Professor Dominique Hansen zet in een aflevering van de Universiteit van Vlaanderen, een initiatief van Radio1 en Knack, uiteen of er trucjes er bestaan om fit te zijn en dat vanuit je luie zetel. Alle voedingssupplementen en trilplaten ten spijt, blijkt dat echter onmogelijk te zijn. Wie fit wil zijn, moet bewegen, zegt hij.

Maar hoeveel dan als je elke dag ook graag een uur of twee tv wilt kijken? “Wekelijks 270 minuten of ongeveer een half uurtje per dag matig bewegen zou moeten volstaan. Matig betekent dat je nog een verhaal kunt vertellen zonder naar adem te moeten snakken. Of je kunt kiezen voor 210 minuten per week hoogintensief sporten. Wie naar drie à vier uur tv kijken gaat, heeft wekelijks 310 minuten matige beweging nodig of 240 minuten hoogintensief”, zegt Hansen.

“Een heel pak dus en dat is belangrijk om te weten. Je kunt het aantal uren in je zetel dus maar beperkt compenseren. Wie fit wil blijven, moet je dus zo veel mogelijk die luie zetel vermijden. Helaas is er dus geen wondermiddel, maar je kunt wel eenvoudige aanpassingen maken in je leven. Denk aan met de fiets naar het werk gaan of de trap nemen in plaats van de lift. Je hoeft niet meteen de fitness in te duiken”, besluit de professor die verbonden is aan de UHasselt.