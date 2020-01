Glijden over de Dolomieten...

Vanaf zaterdag 4 januari vindt opnieuw het Dolomiti Balloonfestival plaats. Tientallen veelkleurige ballonnen verlaten het plein bij het wintersportoord Dobbiaco / Toblach.

Het festival duurt tot 12 januari. Het is gewoon magisch om de ballonnen in de lucht tegen de achtergrond van met sneeuw bedekte bergen te zien opkomen. Misschien wil je deze onvergetelijke ervaring proberen? Een droom die uit kan komen, je kunt inderdaad een vlucht boeken naar Dobbiaco, voor een uur navigatie, of zelfs een ballonvaart over de Dolomieten.

Vergeet een warme jas en een goede hoed niet. Na een paar uur genieten van het landschap, bereikt u de regio Venetië. Een ongelooflijke ervaring! De terugreis naar station Dobbiaco doe je met de auto. De Tre Cime di Lavaredo / Drei Zinnen is een van de mooiste skigebieden in de Italiaanse Alpen. Het natuurpark Tre Cime is karakteristiek voor de regio: drie rotsachtige punten die uitkijken op de andere toppen van de Dolomieten. Het skigebied, zo mooi als het landschap, dompelt je onder in een sprookjesachtige sfeer! Het heeft tientallen hellingen met hoogteverschillen tot duizend meter.

Skiërs, zowel beginners als ervaren, kunnen genieten van hun tijd op de vele hellingen, met prachtige afdalingen tussen de bomen en uitzicht op de Dolomieten. Het skigebied Drei Zinnen is ook verbonden met de andere skigebieden in Zuid-Tirol. De Dolomiti Superski Skipass geeft je toegang tot maar liefst 1200 km pistes. Tien minuten zijn voldoende om Dobbiaco te verbinden met het skigebied Drei Zinnen Dolomieten met de Ski Pustertal Express. Het prachtige berglandschap, erkend als UNESCO-werelderfgoed, is de charmante troef van de Drei Zinnen Dolomieten. Een gebied dat niet zonder aantrekkingskracht is: 300 dagen zon per jaar 115 km pistes, 31 skiliften, waaronder de Giro delle Cime, een skiroute van 34 km + een nieuwe verwarmde 8-persoons skilift op Monte Elmo. Voor de meer gedurfde, de Holzriese, het steilste circuit in Italië. Tien bergrestaurants met regionale gerechten en Italiaanse recepten.

Je moet zeker de zelfgemaakte pasta van Jora Mountain Dining proeven, terwijl je geniet van een prachtig panorama op de Dolomieten. 200 km zorgvuldig onderhouden langlaufloipes en een prachtige skitochtenroute. Spectaculaire rodelbanen, zoals de Monte Elmo die 5 km lang is.

Alle geneugten van de winter voor kinderen, met een acht meter hoge sneeuwpop op station Croda Rossa; rendieren voeren; schaatsen op een overdekte ijsbaan; Monte Baranci, het skiparadijs voor het hele gezin met kinderhellingen voor leren en trainen en scholen voor alpineskiën, snowboarden en langlaufen. Dobbiaco en zijn omgeving evenals San Canido zijn rustige en aangename plaatsen, dat alles in een zeer Italiaanse sfeer. Meer informatie op de website van het Balloonfestival.