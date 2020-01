Dries Mertens mist topper tegen Inter

Napoli kan maandagavond (om 20u45) in de thuiswedstrijd in de Serie A tegen koploper Inter Milaan niet rekenen op Rode Duivel Dries Mertens. Onze landgenoot heeft last van de adductoren en keerde terug naar België om zich te laten behandelen door zijn vertrouwde arts. Woensdag stapt hij opnieuw op het vliegtuig naar Napels.