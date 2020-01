‘Frozen-dorpje’ smeekt Instagram-toeristen om voortaan weg te blijven

Het Oostenrijkse dorp Hallstatt wordt dagelijks overspoeld door toeristen nadat het viraal gegaan was als “de meest Instagramwaardige plek ter wereld”. Hallstatt dankt die titel naar verluidt omdat het model stond voor de fictieve stad Arendelle in de enorm populaire Disney-film Frozen. Maar voor de burgemeester is het nu wel genoeg geweest.