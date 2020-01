Een Lommelaar en twee mannen uit Leopoldsburg met Servische roots zijn maandag in Hasselt veroordeeld voor vijf vechtpartijen waarbij ze zonder enige aanleiding op slachtoffers begonnen te kloppen.

Tussen januari 2016 en april 2017 zorgden ze in wisselende samenstelling meermaals voor amok in Lommel. Zonder enige aanleiding bezorgde het trio tussen 22 en 26 jaar een man een gebroken oogkas in café ...