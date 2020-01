De verstrekkende gevolgen: de ineenstorting van Irak en “totale nucleaire anarchie”

Terwijl Iran en de VS elkaar afdreigen met ‘potentiële doelwitten’ loopt Irak het risico de zwaarste prijs te moeten betalen. Het land is dusdanig gedestabiliseerd dat het uit elkaar dreigt te vallen. Alsof dat niet genoeg is hangt nucleaire anarchie in de lucht nu Iran uit de nucleaire deal stapt. “We riskeren terecht te komen in een totale nucleaire anarchie”, zegt professor Tom Sauer (UAntwerpen).