Ponton is goedgekeurd: BK veldrijden gaat door óp de Schelde

KBVB-commissaris veldrijden Eddy Lissens trok vanochtend over het parcours van het Belgisch kampioenschap veldrijden op de Antwerpse Linkeroever voor de traditionele keuring. Waarbij het vooral om één ding draaide: is het ponton op de Schelde veilig genoeg om een wedstrijd over te laten rijden? Het antwoord was overduidelijk affirmatief.